Komşu ilçeler kıyafet yüzünden mahkemelik oldu

2020 yılının Kasım ayında Kastamonu'nun Azdavay ilçesi, 600 yıllık yöresel kadın kıyafetinden dolayı Coğrafi İşaret Belgesi almıştı.

Azdavay Belediyesi önceki dönem başkanı Osman Nuri Civelek, Pınarbaşı Belediyesi önceki dönem başkanı Şenol Yaşar'ın tescil için iptal davası açtığını ve davanın da üst mahkemeye taşındığını açıkladı.

COĞRAFİ İŞARETİN İPTALİ İSTENDİ

Civelek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elde edilen kazanımdan dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, en az 3 yıllık bir emek olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Sema Tığ, Dilek Şahin ve Nursen Kalaycı, yazı işleri müdürü Ayşe Köse'ye ve Fatma Bakırcı’ya teşekkürlerini iletti.

Civelek, teşekkür açıklamasının devamında, “Her davetimizde bizi kırmayarak kıyafetleri ile bizleri destekleyen Azdavaylı hanımefendilere, dokuma tezgahlarıyla bizleri destekleyen Sabuncular Köyü Muhtarımızın eşleri İsmet Değirmenci ve rahmetli annemin nezdinde bugüne kadar bu kıyafeti yaşatan tüm Azdavay ve bölgemiz hanımefendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Civelek, coğrafi işaretinin alındığı kıyafetin kendileri kadar Kastamonu, hatta Türkiye için bir değer olduğunu vurgularken, Pınarbaşı ilçesi eski Belediye Başkanı Şenol Yaşar’ın kıyafetin Kastamonu merkez ve ilçelerinin tamamında giyildiği iddiası ile yargıya taşınıp coğrafi işaretin iptali istediğini duyurdu.

İptal davası şu anda üst mahkemeye taşındığını, tüm ilçe halkına ve Azdavay'a hizmet için yola çıkmış olan siyasetçilerin bilgisine saygıyla duyurulduğunu belirtti.