Türkiye'nin konuştuğu adam ünlü dizide oynayacak. Muhtarlığı kaybedince sitem dolu şiir yazmıştı

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Türkiye'nin konuştuğu adam ünlü dizide oynayacak. Muhtarlığı kaybedince sitem dolu şiir yazmıştı
Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kaybedince sosyal medyadan akrabalarına yazdığı şiirle sitemde bulunan Aydın Battal, kendisine yönelik gelen bir dizinin teklifini kabul etti.

Aydın Battal isimli vatandaş, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir’in Akpınar ilçesinde bağlı Aşağı Homurlu köyünde muhtar adayı olmuştu. Battal, seçimi kaybedince seçime girdiği köyde üç aday ve 300 oyun olduğunu belirten Battal, kendisine 29 oy çıktığını ve seçimi kaybettiğini açıkladı. Battal, “Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" ifadelerini kullanmıştı.

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Battal sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci" ifadelerinden oluşan şiiriyle duyurmuştu.

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DİZİ VE FİLMLERDEN ROL TEKLİFİ ALDI

Paylaştığı şiir sonrası Türkiye’nin gündemine oturan Battal, daha sonra yaptığı açıklamada "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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‘GÖNÜL DAĞI’ DİZİSİNDEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Battal, kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul ettiğini duyurdu. Battal, kararını dizi setinden fotoğrafını sosyal medya hesabından ''İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün'' ifadeleriyle duyurdu.

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