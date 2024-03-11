Komşu ile yakın temas

Kaynak: KRT
Komşu ile yakın temas
Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara’da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır.

Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir.

Başbakan Miçotakis’in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

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