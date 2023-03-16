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Komşuda sular durulmuyor

Yunanistan'ın Larissa kentinde gerçekleşen, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına dair eylemler sürüyor. Atina'da birçok noktada eylemler sürerken kimi yerlerde polisle çatışmalar yaşanıyor.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 21:34
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Komşuda sular durulmuyor

Komşuda sular durulmuyor
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Atina'da birçok noktada eylemler sürerken kimi yerlerde polisle çatışmalar yaşanıyor.

Sendikalar ve öğrenci örgütleri gibi çok sayıda grubun destek verdiği eylemlerde, sorumluların bulunması talep edildi.

Bir grup eylemci ve polis arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Selanik'te de protesto yürüyüşü yapan binlerce eylemci, sorumluların bulunmasını istedi.

NE OLMUŞTU

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.

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