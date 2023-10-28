Komşular arası kavgada sokaktan geçen 3 kadın yaralandı

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.Y. ve İ.D. isimli komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., evinin balkonundan karşı komşusu İ.D.'nin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmalar Sokaktaki Kadınlara İsabet Etti

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bir evin camını kırarak sokaktan geçen 3 kadına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadınlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan Aranıyor

Polis, olayın ardından kaçan F.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.