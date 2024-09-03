Komşular arasında kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Komşular arasında kavga: 2 yaralı

Uşak'ta iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta iki komşu arasında çıkan tartışma, beklenmedik bir şekilde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Murat K. (39) ve Mesut K. (47) arasında başlayan tartışma sırasında, her iki taraf da sokakta bulunan bir inşaatın temel çukuruna düştü.

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Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Murat K.'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Mesut K.'nın tedavisi hastanede sürüyor.

aw279633-06.jpgPolis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Komşular arasında kavga: 2 yaralı