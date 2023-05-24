Komşular şokta. Evden 16 kamyon çöp çıktı

Eskişehir’de apartmanda oturanların koku nedeniyle şikayet ettiği Bülent K.’nin (55) evinden, belediye temizlik ekiplerince 16 kamyon çöp çıktı. Çöpün yaklaşık 50 ton olduğu bildirildi.

Komşular şokta. Evden 16 kamyon çöp çıktı

DHA'nın haberine göre, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında yaşayan Bülent K.’nin, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis koku yayılmasına neden oldu. Apartmanda oturanlar, uyarılarına rağmen dairesine çöp taşımaya devam eden Bülent K. hakkında savcılığa şikayette bulunuldu. Mahkeme, evdeki çöplerin temizlenmesine yönelik karar verdi. Bunun üzerine Odunpazarı Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri Bülent K.'nin yaşadığı apartmana gitti. Bülent K., kapıyı açmayınca içeriye çilingir yardımıyla girildi. Daireden, 16 kamyon çöp çıktı. Taşınan çöpün yaklaşık 50 ton olduğu bildirilirken, Bülent K. hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

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