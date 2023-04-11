﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 23 Mart 2022'de Karamürsel ilçesinin Kırsal Mahallesi'nde gerçekleşti.
Aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle tartışan iki komşu, mahalle meydanında tartışmalarını sürdürürken Osman Akbaş, belindeki tabancayı çıkararak Hasan Aksüt'ü başından vurdu.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Akbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dava süreci sonunda müebbet hapis cezası verildi ve sanık Osman Akbaş, duruşmada pişman olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.
Ancak mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçunu işlediğine hükmederek cezasının infaz edilmesine karar verdi.