Komşusunu öldüren babasını korudu

Konya’da komşularından birini öldüren diğerini yaralayan yaralayan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Sadık P.'ye gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusuna oğlu Volkan P.'nin 'ben öldürdüm' diye cevap vermesi dikkat çekti.

Komşusunu öldüren babasını korudu

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında cinsel istismar meselesinden husumet bulunan komşuları Sadık P. ve oğlu Volkan P. ile karşılaştı.

Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık P. yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.'ye ateş etti. Şüpheli Sadık P. ile Volkan P. olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan Ercüment Atçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Hasan L.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesi getirildi.

Burada kendilerini görüntüleyen gazetecilerin Sadık P.'ye 'neden öldürdün?' sorusuna oğlu Volkan P.'nin 'ben öldürdüm' diye cevap vererek babasını koruması dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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