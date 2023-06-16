Komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

İstanbul Şişli'de eşini taciz ettiği iddiasıyla bir kişi komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı.

Komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

DHA’nın haberine göre, olay, Feriköy Mahallesinde Salı günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı. Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı. Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden iki kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıda göğsünden yaralanan Münir Karaşlar ile o sırada yoldan geçerken yaralanan Muharrem K.'ye olay yerinde müdahale etti. İki yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Karaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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