Komünist Başkan'a sürpriz rakip! "Kulislerde ilk kez duyacağınız isim" diyerek açıkladı

‘Komünist Başkan’ olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu sürpriz bir kararla Kadıköy Belediye Başkanı oldu. Maçoğlu’nun adaylığı sonrası CHP’nin kimi aday göstereceği merakla bekleniyor.

CHP’nin adaylığı belirsizliğini korurken yeni bir kulis bilgisi gündeme geldi. TV100 yazarı Barış Yarkadaş ilk kez gündeme geldiğini belirttiği ismi açıkladı. Yarkadaş, CHP’nin Kadıköy adayının Tülin Hadi olmasının beklendiğini söyledi.

Yarkadaş, "Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş canlı yayında yaptığı açıklamaya şu sözlerle devam etti:

"CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için 'kentle ilgili ve kadın olmalı' diyordu."