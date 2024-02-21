Son Dakika... TİP’in Kadıköy adayı belli oldu

Serpil Demir
Son Dakika... TİP’in Kadıköy adayı belli oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kadıköy adaylarının Doğan Ergün olduğunu duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP’in Kadıköy adayının Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu duyurdu.

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TİP KADIKÖY ADAYI DOĞAN ERGÜN

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada:

"Kadıköy ve Şişli'de seçimlere büyük bir iddia ile hazırlanıyoruz. Bu vesileyle sizler aracılığıyla kamuoyuyla palaşmış olmak isterim; Kadıköy'de TİP olarak artık yönetebileceğimizi, halkla birlikte daha büyük sorunları çözebileceğimizi, yerel yönetim politikalarını uygulayabileceğimizi göstermek için seçimlere genel başkan yardımcımız Doğan Ergün yoldaşımızı aday göstermiş bulunmaktayız. TİP'in önemli bir tercihte bulunduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy’de Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu aday gösterdikten sonra TİP’in tavrı merak konusu olmuştu. TİP Kadıköy’de aday çıkarma kararı aldı.

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