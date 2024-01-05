Komünist Başkan Maçoğlu İstanbul’dan aday oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Komünist Başkan Maçoğlu İstanbul’dan aday oluyor
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun 31 Mart Yerel Seçimlerinde hangi şehirde aday olacağı belli oldu. Maçoğlu, yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kadıköy adayı olarak seçime girecek.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yerel seçimlerde hangi şehirden aday olacağı kesinleşti. Bir süredir merak konusu olan konuya Maçoğlu kendisi açıklık getirdi.

2014 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Ovacık ilçesinden, 2019’daki yerel seçimlerde ise Tunceli’den Belediye Başkanı olarak seçilen Maçoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İstanbul Kadıköy’den TKP’nin belediye başkan adayı olacağını duyurdu.

“KENDİMİZE GÜVENİYORUZ, KAZANACAĞIZ"

Fatih Mehmet Maçoğlu, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak Türkiye Komünist Partisi çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy’den aday olacağını bildirdi.

Maçoğlu, kendisini aday olarak gösteren tüm sosyalist gruplara ve partilere teşekkür ederek, “Kendimize güveniyoruz, kazanacağız" diye konuştu.

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