Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda

Kaynak: Haber Merkezi
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda
Havaların soğumasıyla birlikte kömür fiyatların da uçtu gitti. Doğal gazın bulunmadığı bölgelerde kömür kullananlar, zamlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Türkiye'nin her bölgesinde doğal gaz yok. Hal böyle olunca da kömür yakmaktan başka çaresi kalmayan vatandaşlar kömüre gelen zamlarla karşı karşıya kalıyor.

Binlerce evde kömür yakmak zorunda kalan vatandaşlar soba kullanmak zorunda. İşte bu durumla karşı karşıya kalanlar soğuk kış günlerinde kömür almaktan başka çareleri yok. Hem ekonomik zorluklar hem da zamlanan kömür fiyatları yüzünden vatandaşlar zorlanıyor.

BİR TON KÖMÜR KAÇ LİRAYA YÜKSELDİ

Doğal gaz fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle kömür sobası kullanmaya yönelen vatandaşları artan fiyatlar nedeniyle ne yapacağını şaşırmış durumda.

Kömür fiyatları markaları ve türleri arasında fiyat farklılıkları oluşuyor. Soma kömürün 25 kiloluk paketi 275 liraya fiyatlanıyor. İthal Rus kömürünün 25 kilosu ise 375 liradan satılıyor. Kömürün ton olara alınması halinde ise 6.500 ile 8.800 TL arasında değişiyor..

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