Valilik 'Şehit ailesi çadırda yaşamıyor' dedi. Görüntüler ve komşusu başka söylüyor

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerden Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin Kahramanmaraş’ta çadırda kaldıkları ortaya çıktı. Şehit askerin ailesinin kaldığı çadıra acı haberin gelmesi sonrası 10 tane ısıtıcı gönderildi.

DHA’da yer alan habere göre komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

VALİLİK “ŞEHİT AİLESİ ÇADIRDA YAŞAMIYOR” DEDİ

Ortaya çıkan büyük skandal sonrası Kahramanmaraş Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şehit ailesinin çadırda kalmadığı belirtildi. Açıklamada ailenin konteynerde kaldığı ve kentte çadırların tamamen kaldırıldığı söylendi.

Kahramanmaraş Valiliği’nden gelen açıklama şöyle:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir.

Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.

Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.

Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”