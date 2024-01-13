Haluk Levent çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçti. Şehit olmadan önce ailesine ev sözü vermişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Haluk Levent çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçti. Şehit olmadan önce ailesine ev sözü vermişti
Deprem çadırında kalan Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi için Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şehit ateşi deprem bölgesi Kahramanmaraş’a da düştü. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in şehadet haberi ailesine ulaşırken ailenin çadırda kaldığı ortaya çıktı.

Türk Bayrakları çadıra asılırken, çadırın içi de ısıtıcılarla donatıldı.

Depremde evleri yıkıldığı için çadırda kaldığı belirlenen Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi için Hasancan Kaya ve Haluk Levent harekete geçti.

Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaparak aile için ev alacaklarını duyurdu.

Haluk Levent sosyal medya hesabından “Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı.

Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.” ifadelerini kullandı.

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ŞEHİT OLMADAN ÖNCE AİLESİNE EV SÖZÜ VERMİŞTİ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin şehidin ölmeden önce ailesine ev sözü verdiğini de açıklamıştı.

Keskin ”Çocuğun hayali '"Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu.

Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" demişti.

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