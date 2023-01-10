10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kömür şirketini protesto edenlere polis müdahalesi

Kömür şirketini protesto edenlere polis müdahalesi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'da gösteri yapan çevre aktivistleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:45
Takip Et

Kömür şirketini protesto edenlere polis müdahalesi

Kömür şirketini protesto edenlere polis müdahalesi
+
Aa
-

Almanya'da çevre aktivistleri ile polisler arasında "linyit köyü" olarak bilinen bölgede gerilim yaşanıyor. Aktivistlerin köyün dışında kurduğu barikatları kaldıran polisler ile aktivistler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Polisin bir iki gün içinde köye girmesiyle gerilimin artabileceği düşünülüyor.

Polis, örgütlenerek yığınak yapan ve ağaç evlerde yaşayan çevrecilerin köyün dışında kurduğu barikatları kaldırarak köyün merkezine ilerlemeye başladı. Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE'yi protesto eden göstericilerin, bölgeden çıkarılması için alınan karara direneceklerini açıklayan yüzlerce göstericinin, polisi ve iş makinalarını engellemek amacıyla barikatlar yapıp hendekler kazdığı, kendilerini ağaçlara zincirlediği, ulaşılması zor olan ağaçların tepelerine baraka evler yaptığı gözlendi.

Polis ile yerlerini terk etmek istemeyen eylemciler arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşanmaya başladı. Çevreyi korumanın suç olmadığını belirten göstericiler, polisin sert tavrını eleştirdi.

Dış bölgelerdeki barikatları kaldıran polisin gün içinde ya da yarın, köyün içine girmesiyle olayların büyüyebileceği bekleniyor.

EYLEMLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Lützerath köyünde, linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.