Kömür şirketini protesto edenlere polis müdahalesi

Almanya'da çevre aktivistleri ile polisler arasında "linyit köyü" olarak bilinen bölgede gerilim yaşanıyor. Aktivistlerin köyün dışında kurduğu barikatları kaldıran polisler ile aktivistler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Polisin bir iki gün içinde köye girmesiyle gerilimin artabileceği düşünülüyor.

Polis, örgütlenerek yığınak yapan ve ağaç evlerde yaşayan çevrecilerin köyün dışında kurduğu barikatları kaldırarak köyün merkezine ilerlemeye başladı. Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE'yi protesto eden göstericilerin, bölgeden çıkarılması için alınan karara direneceklerini açıklayan yüzlerce göstericinin, polisi ve iş makinalarını engellemek amacıyla barikatlar yapıp hendekler kazdığı, kendilerini ağaçlara zincirlediği, ulaşılması zor olan ağaçların tepelerine baraka evler yaptığı gözlendi.

Polis ile yerlerini terk etmek istemeyen eylemciler arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşanmaya başladı. Çevreyi korumanın suç olmadığını belirten göstericiler, polisin sert tavrını eleştirdi.

Dış bölgelerdeki barikatları kaldıran polisin gün içinde ya da yarın, köyün içine girmesiyle olayların büyüyebileceği bekleniyor.

EYLEMLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Lützerath köyünde, linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savundu.