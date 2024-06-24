Kongo'da isyancı saldırısı: 14 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Kongo'da isyancı saldırısı: 14 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kuzey-Kivu’ya bağlı Kyanganda köyünde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli isyancı grup sivillere silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda birçok ev yağmalandı ve 14 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyeleri, son bir ayda aynı bölgede düzenledikleri saldırılarda toplam 80 sivili öldürdü.

ADF, 1990'lı yılların sonlarından itibaren Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye başladı. Grup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinden oluşuyor.

2014'ten bu yana ADF'nin saldırıları sonucunda binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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