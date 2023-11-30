Kongre Turizminde Türkiye Atağı

Türkiye'de 2000'lerin başından itibaren büyümeye başlayan kongre turizmi 2013 yılına kadar gelişimini sürdürdü.

Kongre turizmi çalışmalarında hızlı ve agresif bir tutum izleyen sektör, rekor yılı olarak kabul edilen 2013'te, 146'sı İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de toplam, 221 uluslararası toplantı düzenleyerek dünya çapında kongre merkezi olma yolunda adımlar attı.

Kongre ve toplantıların yüzde 53’ü Avrupa’da düzenlenirken, Avrupa’yı yüzde 19 ile Asya, yüzde 12 ile Kuzey Amerika ve yüzde 10 ile Latin Amerika takip ediyor. Uluslararası toplantı ve kongrelerde öne çıkan alanlar tıp, mühendislik, iletişim, teknoloji, sosyal bilimler, müzik, çağdaş sanat ve spor olarak sıralanıyor. Bir kongre turisti normal bir turistten 3-4 kat daha fazla para harcıyor. Döviz girdisi yüksek olan kongre turizmi turizm gelirlerinde önemli bir role sahip.

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalara bakacak olursak, olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa, en geç 2025 yılında, İstanbul'u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde olacağı yönündedir.

Son durumda büyük kongre organizatörlerinin İstanbul'u tercih etmesi için sektör paydaşları ile işbirlikleri yaparak ve doğrudan destekler vererek, dünyanın dört bir yanında İstanbul'u tanıtım faaliyetlerine geçildi.

Pandeminin etkisiyle 2020 ve 2021’de fiziki toplantıları ortadan kalkması ve tamamen bitmesi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kongre turizmi durma noktasını gördü. Şimdi pandeminin bitmesi ile hız kazanan tanıtım faaliyetleri ve çalışmalarının sonuç vermesi bekleniyor.

2024 yılında İstanbul’a katılımcı sayıları 250 ve 8 bin arası değişecek, 11 uluslararası kongreye ev sahipliği yapma konusunda hazırlıklarına başladı. Henüz resmi kanallardan ismi açıklanmasa da, Avrupa’nın en önemli uluslararası federasyonlarından birinin dünyanın dört bir yanından gelecek olan 1000 katılımcısıyla, 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası kongresini de İstanbul’a kazandırıldığı ifade ediliyor.

Türkiye'de kongre turizmi denilince akla ilk gelen şehirler İstanbul, Antalya olarak düşünülse de, İstanbul'un ön bahçesi lokasyon ve ulaşım kolaylığı ile Yalova'da kongre turizmine göz kırpan illerimiz arasında. Antalya ve İstanbul'u kendine rakip gören Yalova ilimiz, kongre turizmine cevap verecek olan otel yatırımları ile dünya sıralamasında 5. Avrupa sıralamasında ise 2. olan termal sularının gücünü ve lokasyon artısını da arkasına alarak kongre turizmi içerisinde bende varım diyen ve çeşitlilik sunan illerimizden.