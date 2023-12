Engel tanımayan sporculardan turizme destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl turizmi stratejik sektör ilan etti. 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, 2028'de ise bu hedefi 82,3 milyon turist ve 100 milyar dolara çıkartarak hedef büyüttü. Türkiye, bacasız sanayisi olan turizmde, Kalkınma Planı çerçevesinde birçok çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda sektörün en önemli oyuncularından ve büyük gelir payına sahip spor turizmi içinde çalışmalar yürütülüyor. Özellikle küresel spor organizasyonlarının, spor turizmi içerisindeki payına, ülkenin tanıtımına, saygınlık kazanmasına ve ekonomisinin kalkınması, yeni istihdam alanların ortaya çıkmasına ve spora ilginin artmasına büyük katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçek.



İşte tam da yukarıda saydığım sebeplerden ötürü bu anlamlı günde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ''engel tanımayan'' sporcularımızı hatırlamak ve ülke ekonomisine, saygınlık kazanmasına, engelli bireylerin spora olan ilgisinin artmasına ve spor turizmine katkılarından dolayı yaptıklarının hakkını vermek boynumuzun borcu olduğuna inanıyorum.

Onlar, global ölçekte gerçekleşen organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ederek, bizleri onurlandıran, aldıkları derecelerle Türk bayrağını dalgalandıran engel tanımayan kahramanlar.

Engel tanımayan sporcularımız Türkiye'de 22 yaz ve 6 kış sporunda ter döküyor. 2021 yılında Tokyo’da yapılan Paralimpik Oyunlara 87, 2023 yılında Rotterdam’da yapılan Avrupa Para Şampiyonaları’na ise 88 milli sporcumuz katıldı. Kota mücadelesi devam eden 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na ise bugün itibariyle 35’inin katılımı kesinleşti. Yaklaşık altı ay kadar daha sürecek mücadelede bu sayı çok daha yukarılara çıkacak.

Yine 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılan 87 sporcumuz ise bu madalyalara yenilerini eklemiş ve başarılarını taçlandırmıştı. Türkiye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği başarılı sonuçlarla tarihinin en iyi olimpiyat performansını sergiledi.

Türkiye'de engelli sporcularımızı temsil eden birçok dernek, fedarasyon ve komite var ancak en önemli ve faal olan Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi.



Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ile yaptığımız sohbette, kendi de engelli bir birey olarak bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Kendisi ile 3 yıl önce tanışma fırsatı yakalamıştım. Avrupa çapında birçok organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirmişti. Özellikle tekerlekli sandalye basketbolundaki faaliyetlerinde, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcularımıza ev sahipliği yapmıştı. Alpaslan Bey, engel tanımayan sporculara kendisini adamış, hem sporcularımızın yurt dışında ülkemizin tanıtımında hem de yurt dışından birçok ülke sporcusunun ülkemize gelmesinde ciddi katkıları var. Bu vesile ile hem ülkemizin engelli sporcular için uygun konaklama imkanlarına sahip olduğunu hem de tanıtım faaliyetlerinde ciddi katma değer sağlamış takdir edilesi biri. Çalışmaları ivedilikle devam edecek. Dünya çapındaki organizasyonları Türkiye'ye kazandırarak, ülke turizmine ''engel desteği ''sağlayacağını vurguluyor.



Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile yaptığımız sohbette, 2036 Paralimpik Oyunlarını İstanbul'da yapmak istediklerini iletti. Yerel yönetimler ile temas halinde olan Aksu, İstanbul'un engelsiz yaşam seviyesi haline gelmesi için ciddi görüşmeler içerisinde ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Ülkemizin paralimpik tüm branşlarda tercih sebebi olması için dünya ve Avrupa çapında birçok paralimpik yarışlara ev sahibi olması için de gayret gösteriyor. Sadece İstanbul değil farklı şehirlerde yerel yöneticilerle bu konuda sıkı ilişkiler içerisinde bulunuyor. 2025 Avrupa Paralimpik, 2027 Avrupa Paralimpik yüzme, atletizm branşlarında da 2024-2025 yıllarında ülkemizde yapılması için gerekli görüşmeleri sürdürdükleri üzerine konuştuk.



BJK (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) 2003 yılından bu yana Tekerlekli sandalye basketbol branşı ile konu hassasiyetinde ivedilikle çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün Bedensel Engelliler Şube Menajeri Erdem Göksel ile sohbetimizdeki kendisi bedensel engelli spora ve sporcuya son derece destek çok da babacan yaklaşımları ile kendine özgü bir profesyonel. Şöyle başladı söze; Türk turizmi ivmelenerek büyümeye devam ediyor. Ancak engelli turizmi Türkiye'de yetersiz. Öncelikle mantaliteyi değiştirmek gerekiyor. Yurt dışında engelli bireylerin her kesimde her şartta ve her konumda birlikte yaptığı tatil anlayışı maalesef ülkemizde empati yoksunluğu ile karşımıza çıkıyor. Gelişmiş toplumlarda bir engelli, turizmden yararlanmak istediğinde özgürce ve her şeyden faydalanılır bir şekilde hizmet alabiliyor. Ancak konu ülkemize geldiğinde karşımıza çıkan aksaklıklar sebebi ile yurt dışından gelen engelli misafirleri ağırlamak konusunda eksik kalıyoruz. Eğer bir engelli engelsiz bireyler ile aynı şartlarda ve özgürlükte tatil yapabiliyorsa işte eşitlik budur. Bu eşitlik de engelsiz bir yaşam kültürü oluşturur. Avrupa ya da diğer dünya ülkeler engelliler için toplu turlar düzenliyor. Ama bakarsanız bizim ülkemize gelmezler. Sadece yaşlı grupları görürsünüz. Ayrıca biz engelliler için de toplu tur ile yurt dışına seyahatleri düzenleyen, organizasyonlar yapan Türk turizm firmaları da yok. Ülke olarak engelli turizmine hizmet verecek noktada olmadığımızı, yetersiz olduğumuzu bir engelli birey olarak söyleyebilirim.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Oyuncusu Ahmet Efetürk, ülkemizi defalarca İtalya, Japonya, İspanya, Hollanda gibi birçok ülkede temsil etmiş genç yaşına rağmen azimli ve hırslı yapısı sayesinde 2016 Avrupa Gençler şampiyonluğu, 2017 Dünya Gençler 2.liği, 2019 Süper Lig 2.liği, 2021 Süper Lig şampiyonluğu, 2019 Avrupa 3.lüğü, 2022-2023 Süper Lig ikinciliği, kulüp bazında 3 Avrupa 3.lüğü gibi birçok başarı sahibi milli oyuncu. Ahmet, gittiği bütün ülkelerde engelli insanların yaşam koşullarının ve bakış açılarının daha iyi şartlarda olduğunu, kazanılan başarılarda inanılmaz milli gurur yaşadığını hatta gözlerinin dolduğunu büyük onur yaşadığını ifade ediyor.

Türk sporu gerçekten devasa adımlar atıyor. Spor tesisleri, yapılan yatırımlar ortaya çıkan çok sayıda eser var. Bunun sonucu; başarı ve madalya getiriyor. Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Türkiye bugün birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacak kapasitede. 2028 için güncellenen turizm hedefi 82,3 milyon turist ve 100 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için spor turizminde ''engeller yok'' demenin inancını taşıyorum.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Farkındalık Günü kapsamında tüm engelleri sevgi ve empati ile aşmak dileği ile iyi pazarlar diliyorum.