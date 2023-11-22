Turizm'de iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü Türkiye'de

Türk turizm sektörünün önemli bir sorunu olan nitelikli personel eksikliğine bir de Avrupa krizi geliyor. Otellerin kalitesini ve misafir memnuniyetini sağlamak için kalifiye personel gerekli. Ancak, yıllardır vasıflı elemanlar bulmak ve onları tutmak, işletmeler için büyük bir zorluk oluşturduğunu biliyoruz. Nitelikli personel talebinin artması, bu kişilerin ücretlerinin de yükselmesine neden oluyor ve bu da işletme maliyetlerini artırıyor. Artan ücretleri ödeme ve talebi karşılama konusunda sıkıntısı yaşayan sektör; kalifiye elemana cazip teklifler sunan Avrupa'ya rotayı çevirtiyor.

Korona virüs salgını sırasında hizmet sektöründe yavaşlama yaşayan Avrupa, açıklarını tamamlamak için Türkiye'deki kalifiye iş gücüne yöneldi. Avrupalı firmalar Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunmaya başladı.

Türkiye, turizm sektöründe hizmete yönelik kalifiye elemanla da öne çıkıyor. Korona virüs salgını döneminde turizm sektöründeki işgücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü bu nedenle Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor.

Pandemi dönemimde 1,7 milyon kişinin turizm sektöründen ayrıldığını ve bunun sadece 571 bini sektöre döndüğünü uzmanlar tarafından açıklandı. Binlerce turizm çalışanının pandemide kapanan tesislerden ayrılarak yeni sektörlerde iş bulması ve sonrasında da turizme geri dönmek istememesi sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde turizm personeli açığı oluştu.

Turizm fakültesi öğrencileri yurt dışı kariyerine sıcak bakıyor. Mezun olduktan sonra sektörleri ile ilgili dünya pazarını görmek ve tecrübe edinmek için yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakan öğrenciler, iyi bir teklif gelmesi halinde yurt dışını düşündüklerini ancak asıl hedeflerinin Türkiye'de çalışmak olduğunu da belirtiyorlar. Gençler Ülkemizdeki işletmelerin ve mutfak kültürünün gelişmiş olduğunu düşünüyor ancak Avrupa'dan gelen teklifler onlar için çok cazip seçeneklerde sunuyor. Kariyer planlarında uzun vadede Avrupa olmasa da edindikleri tecrübelerle Türkiye'ye dönmek arzusu taşıyorlar.