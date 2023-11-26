Sağlık turizminin ayak sesleri yükseliyor

Türkiye’nin turizm sektörünün en önemli oyuncularından olan sağlık turizmi diğer alanlardan farklı olarak yılın 12 ayı hız kesmeden sürekli devam eden ve Türkiye’nin ciddi katma değer girdisinin olduğu turizm alanlarından.

Diğer turizm alanları gibi yılın belli dönemlerine kısılıp kalmayan, klasik turizm alanlarına göre kesintisiz olarak 12 ay ülkeye döviz girdisi sağlayan ciddi kaynak durumunda.

Türkiye sağlık turizminde dünya liderleri arasında. Bir sağlık turistinin ortalama harcaması 10 Bin Dolar . Tatil amaçlı gelen bir turistin ortalama üç katı gelir bırakan sağlık turizminde 2028 ’de 5 milyon kişinin sağlık turizmi için Türkiye'ye geleceği öngörüsü ile yaklaştığımızda 2028’de 100 Milyar Dolarlık turizm hedefine en güçlü katkıyı sağlık turizmi yapacak olması afaki bir görü olmayacak.

Yılda yaklaşık 30 milyon insan sağlık hizmeti alabilmek için ülkesinin dışına çıkıyor. Bu sağlık turistlerinin yılda yaklaşık 500 milyar lira harcadığı tahmin ediliyor.

Sektör uzmanları 2023 yılı başında ; Türkiye, 2023’te 1.5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir hedeflediklerine dair açıklamalarda bulunmuşlardı. Son durumda veri takibini yaptığımda; bu yılı 2 milyon hasta ağırlayarak hedefte sapma yok artış var olduğunu görüyoruz.