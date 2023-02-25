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Konserve kutuda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Kayseri’de konserve kutu içerisine saklanmış yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:08
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Konserve kutuda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Konserve kutuda yarım kilo uyuşturucu yakalandı
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İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdüren narkotik polisleri, il merkezinde belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda konserve kutularının içerisine gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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