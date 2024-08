Konservenin içine bir tutam ekleyin yeterli! Aylar sonra bile hala lezzetli oluyor

Yaz aylarında domates hasadı yapıldığında, bol miktarda domates piyasaya sürülür ve bu durum tüketiciler için uygun fiyatlı domates bulma fırsatı yaratır. Bu durum, birçok insanın ekonomik olarak avantaj sağlamak amacıyla domatesleri konserve yaparak kış aylarında tüketebilmelerine olanak sağlar. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Halk arasında "kışlık" olarak bilinen bu süreç, uygun şekilde uygulanmazsa domateslerin bozulmasına ve israf olmasına neden olabilir.



Domatesleri kışlık olarak saklamak için öncelikle taze ve olgun domatesleri seçmek önemlidir. Daha sonra temiz ve kuru kaplara yerleştirilerek uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Domateslerin doğru bir şekilde konserve edilmesi, kış aylarında taze domates kullanımı için ideal bir yöntemdir. Ancak, bu işlemi yaparken hijyen kurallarına dikkat etmek ve uygun koşullarda saklamak oldukça önemlidir.

TÜM EMEKLERİNİZİN ÇÖPE GİTMEMESİ İÇİN DİKKAT!



Kış aylarında çok daha pratik ve daha lezzetli domates yemek isteyenler, kilolarca tarla domatesini kazanlarda kaynatıyor, sonrasında konservelere doldurarak beklemeye alıyor. Aylarca bozulmayan konserveler, kış aylarında oldukça lezzetli şekilde tüketiliyor ve bu şekilde ev ekonomisine destek olunuyor. Ancak oldukça hassas yürütülmesi gereken bu süreçte yapılacak hatalar, konservelerin çöpe gitmesine ve paranızın buharlaşmasına neden olabilir.



İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar.

ASLA AYNI KAPAĞI KULLANMAYIN



Konservelerde birçok ev hanımı, geçtiğimiz yıllarda yapılan konserveleri gelecek yıl yeniden kullanmayı tercih ediyor. Bu durumda herhangi bir sakınca bulunmasa da, kapakların mutlaka tek kullanımlık şekilde hazırlanması gerekiyor.



Konservelerde kullanılan kapaklar, aylar sonra açıldığında artık işlevini yitirmiş olmakta. Geçmişte kullanılan bir kapak ile yeniden konserve yapmak, söz konusu ürünün aylarca bekleyeceği düşünüldüğünde hazırladığınız yiyeceğin çöpe gitmesine neden olabilir. Bu nedenle kaynatılmış domatesleri, tek kullanımlık kapaklar ile muhafaza etmelisiniz.

ASİT SESİ DUYUYORSANIZ DİKKAT EDİN



Her ne kadar domates konservelerinde kapakları tamamen kapattığınızı düşünüyor olsanız da, aylarca bekleyecek konserveleri her 10 günde bir kontrol etmelisiniz. Bu kontrol, konservelerin olduğu alana giderek kulağınızı cam kavanozlara dayayarak yapılmalı. Duyulabilecek sesler, konservenizin hava kaçırdığını gösterecektir.



ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR



Sesin hangi konserveden geldiğini bulun ve bu konserveyi imha edin. Türkiye'de her yıl, aylar önce hazırlanan ancak hava kaçırdığı tespit edilemediğinden tüketilen konservelere bağlı gıda zehirlenmesi vakaları görülmekte. Bu vakalar bazı zamanlarda ölümle sonuçlanmakta.



MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN



Konservelerin aylar sonrasında eşsiz lezzette kalması için asla sofra tuzunu tercih etmemelisiniz. Orta boyda bir konserveye eklenecek 2 kaşık kaya tuzu, konservenin maksimum lezzete ulaşmasını sağlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem, Youtube.com