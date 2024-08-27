Tarhana çorbasına lezzet katıyor. 50 gram bile eklense tarhana doyurucu oluyor

Tarhana çorbasına lezzet katmak için harika bir malzeme olan kıyma, bu geleneksel çorbanın lezzetini arttırıyor. Tarhana çorbası genellikle kıyma ile birlikte pişirilir ve 50 gram bile eklense, tarhanayı daha da doyurucu hale getirir. Kıyma, çorbanın besleyici değerini arttırırken, lezzetini de zenginleştiriyor. Bu nedenle, tarhana çorbası yaparken kıymayı eklemeyi unutmamak önemlidir. Doyurucu ve lezzetli bir çorba için tarhana ve kıymayı bir arada kullanarak, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birini elde edebilirsiniz.

KIYMALI TARHANA ÇORBASININ TARİFİ

Nefisyemektarifleri sitesinde yer alan içerikte; Kıymalı tarhana çorbasının detaylarına yer verildi. İşte o tarif

Malzemeler

100 gr kıyma

1,5 çay bardağı toz tarhana

1 yemek kaşığı salça

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (eğer kıymanız yağlı ise tekrar yağ eklemenize gerek yok, bu yağ miktarı kıymanın yağ oranına bağlı)

7-8 su bardağı sıcak su

3 diş sarımsak

Tuz

Hazırlanışı