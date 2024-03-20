Konteyner kentte 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar. Malatya’da skandal olay

Malatya’da bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Malatya'da depremzede ailelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu" iddiaları üzerine Malatya Valiliğinden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yazılı bir açıklama geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart günü Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce-3 konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması üzerine saat 15.49'da müracaat alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda çocuğun aynı gün saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunduğu vurgulandı.

Kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklandığının vurgulandığı açıklamada, “Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur” ifadeleri kullanıldı.