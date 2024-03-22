Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Türkiye son yılların en büyük istismar olayıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bağcılar'da ortaya çıkan istismar olayında kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bağcılar'daki sapık sucu Metin Şenay yıllarca hem mahallenin çocuklarını hem de akrabalarının çocuklarını istismar ettiği ifade edildi.

Üstelik bunun için özel oda tasarladığının altı çizildi. Dışarı ses çıkmasın diye süngerle bile kaplaması dikkat çekti.

Sapık sucunun hem istismar ettiği çocuklarla videosu çıktı hem de duvardaki yazıların şifreleri çözüldüğü bildirildi.

Sosyal medyada gündem olan Şenay'ın Instagram hesabının ardından şimdi de mağdurların Tiktok hesabında Şenay'la videoları ortaya çıktı.

Üstelik mağdurlar kardeş ve Şenay'ın baldızının çocukları olduğu bildirildi.

VİDEODA NELER VAR?

Şenay'ın istismar ettiği iki çocuk arasında, abla-kardeş olan eşinin yeğenlerinin bulunduğu biliniyor.

Ele geçirilen kayıtlar ve alınan ifadeler sonucunda, Şenay’ın eşinin yeğeni olan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö.’yü 2019 ile 2023 yılları arasında eşzamanlı olarak istismar ettiği ortaya çıktığı bildirildi.

Bu iki kardeş devlet korumasına alınırken, kardeşlerin TikTok hesapları kirli bir gerçekliği daha ortaya çıkarmıştı.

YORUMLARI GÖRENLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre iki kardeşin ortak bir TikTok hesabı bulunduğu bildirildi.

3 yıl önce küçük kardeş M.Ö. tarafından çekilen bir görüntüde, çocukların ailesi ve Metin Şenay’ın birlikte deniz kenarına piknik yapmaya gittikleri görüldüğünün altı çizildi.

M.Ö. videosunda, “Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Size anlatamam. Boğuluyorum. Bir babam kurtarıyor, bir eniştem. (Metin Şenay)” ifadelerini kullandığı görüldü.

Videoda kendi etrafını çekmeye devam eden M.Ö., “Gerçekten çok güzel” derken görüntülere Metin Şenay’ın girdiği görülmekte. Şenay, “Gerçekten çok güzel. Hadi beraber çekelim. Nasılsın prenses?” sözleri kullandı.

Bu videonun internete yüklenmesinin ardından, söz konusu paylaşıma 6 kişi tarafından yorum yapıldı görüldü.

Bu yorumların dördü ise Metin Şenay tarafından oluşturulan hesaplara ait olduğu ifade edildi.

Şenay'ın “Videolarının devamını bekliyorum prenses”, “Aferin prenses videolarının devamını bekliyorum”, “Çok güzel olmuş prensesimmmmm” şeklinde yorumlar yaptığı ve paylaşıma çok sayıda kalp emojisi koyduğu görülmekte.

ÇOCUKLARIN DANS VİDEOLARI DA BULUNUYOR

Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmadığı biliniyor. Yüklenen videolarda çocukların bir odada düzenli olarak müzik eşliğinde dans ettiği çok sayıda görüntü bulunmak olduğunun altı çizildi.

Videoları çeken kişi ya da kişiler ise belli olmadığı biliniyor. Ancak video kaydından, bu dans görüntülerinin çekildiği mekanın Metin Şenay’ın geceleri kaldığı ve süngerli odanın da bulunduğu işyerindeki oda olduğu anlaşıldı.

Şenay, kendi odasını daha önce sosyal medyadan paylaşmıştı.

DEVAMINI İSTEDİ

Çocukların çektikleri bu dans videolarına, kendisine ait farklı farklı hesaplardan yorumlar yazan ve dans videolarının devamının gelmesini isteyen kişinin de yine fail Metin Şenay olduğu görülüyor.

DUVARDAKİ YAZILAR

Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı.

Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi. Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.