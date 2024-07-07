Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre kaza bu akşam Yüksekova-Esendere karayolunda gerçekleşti. Esendere yönünden Yüksekova yönüne gelmekte olan, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Olayda 4 kişi yaralandı.

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Kazaya şahit olanlar 112 sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralının da durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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