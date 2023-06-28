Kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza, 05.00 sularında Üsküdar Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 EKK 952 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki direğe çarparak yan yattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü İrem Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.