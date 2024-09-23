Kontrolden çıkan çöp kamyonu bahçeye devrildi

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan çöp kamyonu bahçeye devrildi

Afyonkarahisar’ın Boldavin ilçesinde kontrolden çıkan çöp kamyonu bir evin istinat duvarını yıkarak bahçeye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 03 KU 979 plakalı çöp kamyonu çöp topladıktan sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon V.P., isimli şahsın evinin istinat duvarına çarpıp ardından bahçeye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü M.M., yaralandı. Yaralı sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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