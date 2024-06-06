Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen tankerle çarpıştı

Kaza, sabaha karşı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönüne giden Bahri V. yönetimindeki 06 AF 7047 plakalı kamyonet, asfalt çalışması nedeniyle yolun daraldığı bölgede dizilen dubalara çarptıktan sonra karşı yönden gelen Fatih O. yönetimindeki 50 AEH 676 plakalı yakıt tankerine çarptı.

Kazada her iki sürücü ve kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Yusuf Onur’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yusuf Onur’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.