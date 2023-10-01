Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete daldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafımdan anbean görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde dün saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan kasise geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 BL 5786 plakalı kamyonet önce orta refüjde bulunan ağaca çarptı, ağacı yıkan kamyonet daha sonra markete daldı.

O esnada marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle market önündeki meşrubat ve dondurma dolabının savrularak kullanılamaz hale geldiği ve şoförün yan koltuğa geçerek araçtan çıktığı görüldü.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kamyonet kaza noktasından çekildi. Kamyonetin çekilmesiyle birlikte marketteki büyük hasar da görüldü.

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