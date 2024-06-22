Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Bedri T. yönetimindeki 16 AFM 217 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Minibüs yan dururken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yolculardan Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ve Esma F. (32) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı ve ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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