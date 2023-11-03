Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü: 1 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin bir apartmanın bahçesine düştüğü kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü: 1 yaralı

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 101. Sokak'ta meydana geldi. Yakup Ö. idaresindeki 78 AS 453 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma ardından ise 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Cemile Ö. (39) sesi duyup dışarı çıkan apartman sakinleri tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kafasından darbe alarak hafif şekilde yaralanan Cemile Ö., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazadan dakikalar önce aracını park ettiğini söyleyen apartman sakinlerinden Cevat Ateş, "Aracımı park edip evime çıktığım sırada ses duydum. Balkona çıktığımda ise bir aracın düştüğünü gördüm. Tekrar aşağıya indiğimde araçtan biri erkek biri bayan iki kişi çıkarttılar" dedi.
Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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