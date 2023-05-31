Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Tokat'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

(İHA) Edinilen bilgilere göre, Tokat-Turhal karayolu üzerinde, Tokat istikametinden Turhal istikametine giden U.P. idaresindeki 20 AFV 945 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

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Kazada sürücü U.P. ile B.Ö. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan U.P.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü U.P ve B.Ö. Tokat'ta bulunan çevre hastanelere sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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