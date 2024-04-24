Kontrolden çıkan otomobil eve daldı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, ev sakinleri büyük panik yaşadı.

Cemalpaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AKG 264 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada, ev sakinlerinden birisi de fenalık geçirdi. İlk müdahaleleri sağlık keipleri tarafınfan olay yerinde yapılan yaralı ve ev sakini daha sonra ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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