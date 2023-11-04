Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Diyarbakır-Silvan karayolu Aşağıkaya mevkiinde, saat 12.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan M.Y ve V.A, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silvan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.