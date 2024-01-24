Kontrolden çıkan tır işyeri bahçesine düştü

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır işyeri bahçesine düştü
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır, bir işyerinin bahçesine düştü.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, caddede yokuş aşağı seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle savruldu. Ardından kontrolden çıkan tır, 4 metre yükseklikten bir işyerinin bahçesine düştü.

Kazanın hafta sonu yaşanması bu sebeple de işçilerin izinli olması olası bir facianın önüne geçti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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AYNI YERDE DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI KAZA

Kazanın meydana geldiği yerde işyeri bulunan Üsmen Acar, “Haftasonu olması nedeniyle biz burada değildik beni aradılar ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha öncede aynı şekilde burada kaza oldu biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

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