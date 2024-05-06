Kontrolden çıkıp takla attı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkıp takla attı
İzmir'de sürücü kontrolünden çıkan otomobil takla atınca araçtaki sürücü ağır yaralandı.

Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında bugün sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında 72 yaşındaki Y.A. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü sağlayamayarak kaza yaptı.

Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya seyir halinde olan Y.A.'nın kullandığı araç, önce yol ayrımındaki refüje çarptı, ardından savrularak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Ağır yaralı olan sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.A.'nın tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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