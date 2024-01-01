Konut satışları son 8 yılın dip seviyesinde

Konut satışlarında büyük düşüş. Konut satışları 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin hazırladığı 'Bir Bakışta Konut Piyasası 2023' raporumda konut satışlarındaki büyük düşüş değerlendirildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSBK'nın yan kuruluşu olan Gayrimenkul Değerleme AŞ'nin Genel Müdürü Makbule Yönel Maya yaptığı açıklamada konut satışlarında 1 Milyon 87 Bin 349 adetle 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Konut piyasasındaki yavaşlamada finansmana erişimin zorlandığına dikkat çeken Mabule Yönel Maya'ya göre fiyat artışlarındaki en önemli neden finansman olduğunu ifade etti.

Konut fiyatlarındaki hızlı artışın ödemine dikkat çeken Maya, 2021 Temmuz'dan itibaren negatif faiz ortamında konutun güvenli liman konumunudaki yerini pekiştirdiğini söyledi.