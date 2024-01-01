Zammın adını değiştirdiler. Devletin kanalı TRT de bunu yaparsa

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Zammın adını değiştirdiler. Devletin kanalı TRT de bunu yaparsa
Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bir şeyin fiyatı artarsa bunun adına "Zam" denir. KGM köprü ve otoyol ücretlerine zam yaptı. Devletin Kanalı TRT ise bunu internet sayfasına "Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine düzenleme"...Demek ki bu artış devletinin kanalına göre zam değilmiş düzenlemeyiş. Kim inanırsa...

Zamlar perdelenmek için her şey yapılıyor. Bu kurala devletin kanal da uydu. internet sayfasına Karayolları Genel Müdürlüğü'nın boğaz köprüleri ve otoyollara yapılan zammı taşıdı ama bakın nasıl ? Zam değilmiş düzenlemeymiş. İnanana tabii ki...

Bir ürünün veya bir şeyin fiyatı artıyorsa dünyanın neresine gidilirse gidilsin bunun adına zam denir. Zammın zam olduğunu söyleyemeyenler de var ülkemizde. KGM yani Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerini açıkladı.

KGM’nin işlettiği otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında yapıldı. Yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyollardaki artış oranı ise yüzde 50 olarak kayıtlara geçti.

İşte zamlara devletin kanal TRT'nin internet sitesindeki haberde zam denilemedi "düzenleme" dendi. Acaba bu zam mı? düzenleme mi? Ne olduğu belli: ZAAAAM...Ancak bunu her nedense zam değil, ismi değiştirilerek, "düzenleme" denmesi acaba vatandaşı inandıracak mı? Cevap belli..Vatandaş bir şeyin fiyatı artarsa bu zam olarak bilir. Algı için 'düzenleme' dense de...

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