Konutta doğrulanmış ilan düzenlemesi başlıyor

Bu kapsamda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül itibarıyla devreye girdi. Yılbaşından itibaren emlak ticaretinde zorunlu olarak uygulanacak olan bu sistemle, emlak ilanlarının sadece taşınmaz sahipleri, onların birinci ve ikinci derece hısımları ya da yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilmesi sağlanacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme sürecinde taşınmaz, emlak işletmesi ve yetkinin süresi belirlenerek ilan süreci tamamlanacak. Ancak bu doğrulama işlemi, emlak işletmelerinin düzenlemesi gereken diğer belgelerin yerini almayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu belgelerin düzenlenme zorunluluğunun devam ettiğini belirterek, yetki belgesi bulunmayan işletmelerin ilan girişi yapamayacağını vurguladı.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektördeki hazırlıkların tamamlandığını ve emlak ofislerinin bu yeni sisteme uyum sağlamak için gerekli adımları attığını belirtti. Taylan, halihazırda 70 bin emlakçının yetki belgesi aldığını, 20 bin emlak ofisinin de belge almak için başvurduğunu ifade etti.

EİDS'nin 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen zorunlu hale geleceği açıklandı. 15 Eylül - 31 Aralık 2024 arası bir geçiş süreci olarak belirlenmiş olup, bu süre zarfında doğrulama olmaksızın da ilan verilebilecek. Ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS’den doğrulandığını gösteren bir logo yer alacak. Bu sistemin, sahte ilanlarla yapılan fiyat manipülasyonlarını ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini engelleyeceği düşünülüyor.