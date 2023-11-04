Konya İYİ parti emekli için sahadaydı..

Konya Abdurrahman Kara / YENİÇAĞ

Konya İyi Parti il Teşkilatı ile Meram İlçe Teşkikatı'nın beraber düzenlediği "Emekliye Destek" imza kampanyası büyük ses getirdi.

Etkinlikte konuşan İyi Parti İl Başkanı sn. Kadir Ulusoy "Ülkemizin her köşesinde, yıllarca emek veren ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan emeklilerin artık dayanılmaz hale gelen yaşadığı ekonomik zorlukları görmezden gelemeyiz.

Emekliler, ülkemizin teminatıdır ve daha iyi bir yaşamı hak etmektedirler. Bugün yaklaşık 7 milyon emekli 7.500 TL. maaşla yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Emeklilerimiz bu maaşla yaşam standartlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Sağlık, barınma, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını giderememektedir. Ekonomik zorluklar huzur ve refahlarını tehdit etmektedir.

Emekli maaşları adeta sosyal yardıma dönüşmüştür. Dönem dönem harçlık gibi verilen “ikramiye” adı altındaki ödemeler emeklilerimize hiçbir fayda sağlamadığı gibi psikolojik olarak da yıpratmaktadır. Bunun son örneği verilen 5 bin liradır.

Üstelik çalışmak zorunda kalan emeklilerimiz 5000 liralık ödemeden yararlanamamıştır. Geçtiğimiz günlerde, emeklilere yüzde 25 zam öngören kanun, hayatlarını bu memleketin imar ve inşası için harcayarak yıllarca prim ödeyen, kutsal hak olarak tanımladığımız, “emeklilik hakkına erişen” lerde büyük bir hüsranla karşılanmıştır.

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı olarak, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak bir iyileştirmenin zaman kaybedilmeksizin yapılması, emekli maaşlarının en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye yükseltilmesini talep ediyoruz.

Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için adil bir maaş politikası benimsenmelidir. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilerek devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesidir.

Emekli maaşlarının enflasyona bağlı olarak güncellenmesi ve emeklilerin alım gücünün korunmasını sağlanmalıdır. Böylelikle, kesimler arasında giderek açılan makas kapanacak ve adaletli bir uygulamaya erişilecektir. Siyasi olarak bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen, gün geçtikçe daha da bozulan ekonomik dengelerin faturası emekli, dul ve yetimlerimiz ile birlikte toplumun Yoksulluk seviyesi altında kalan vatandaşlarımıza çıkarılmıştır.

Emekli aylıkları ise Yoksulluk sınırına çoktan aşmış, açlık sınırının çok altında kalmıştır. Emekli Aylıklarının ivedilikle en az asgari ücret sınırına kadar artırılması ve ‘’Çalışmak zorunda bırakılan’’ emeklilerimizin de 5.000 TL emekli ikramiyesinden faydalandırılması gerekmektedir. Emeklilerimizin hakkını savunmak ve onların yaşam kalitesini yükseltmek için bir araya geliyoruz.

Bu kampanyaya destek vermek ve sesimizi duyurmak için siz de imza kampanyamıza katılabilirsiniz. Türkiye'nin geleceğini inşa eden bu değerli insanlara hak ettikleri saygıyı ve destekleri göstermek hepimizin görevidir. Türkiye'de emeklilerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için birlikte çalışalım. İmza kampanyamıza katılan ve emekli maaşlarını iyileştirmek için çaba sarfeden emeklilerimize teşekkür ediyorum" dedi.