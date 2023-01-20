﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hayvan pazarının, şap ve çiçek hastalıkları nedeniyle geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyük ve küçükbaş hayvan pazarı ilçede görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı. (AA)