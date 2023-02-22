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Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında emir komuta Joao de Deus'ta olacak.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:59
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Konya maçında emir komuta Joao de Deus'ta olacak

Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
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Süper Lige verilen aranın ardından cumartesi akşamı erteleme maçında evinde Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maça teknik direktör Jorge Jesus olmadan çıkacak.
PALABIYIK KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİ
Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının bitiminin ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki göstermiş ve kendisine kırmızı kart çıkmıştı.
Portekizli hoca bu nedenle Konyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmada tüm yetkiyi yardımcısı Joao de Deus'a verecek.

İki futbol adamı, zorlu karşılaşmada yaşanabilecek senaryoları göz önüne alarak farklı planlar üzerinde çalışıyor.

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