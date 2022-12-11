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Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti

Konya'nın Meram ilçesinde, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobille çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen ehliyetsiz Burcu Çakıoğlu (36) hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istendi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:10
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Konya Meram’da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz Burcu Çakıoğlu’nun 9 yıla kadar hapsi istendi. Uyuşturucu tespit edilmişti

Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
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Kaza, 20 Ekim saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünden çıkan 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarından evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı.

Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Kaza anı da bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e, ardından duvara çarparak durduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddeler tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılğı’nın hazırladığı iddianamede Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapsini istedi.

İddianamede, “Olay günü Burcu Çakıoğlu’nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile 42 RA 084 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer’e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır “ denildi.

(Kaynak: DHA)

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