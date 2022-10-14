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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün savunması pes dedirtti! Buğra doktoru hayattan kopartmıştı

İstanbul Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Adem U. ifadesinde "Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:58
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Ataşehir’de 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı. Pes dedirten ifade: Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdım

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün savunması pes dedirtti! Buğra doktoru hayattan kopartmıştı
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Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde dün sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EHLİYETİMİN OLMADIĞINI BİLİYORDU”

Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa’da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Ben de bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı.

“KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIM”

Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

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