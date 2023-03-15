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Konya Mobilyacılar Odası Başkanı’ndan skandal paylaşım

Saadet Partisi'nin aşevinin kapatılmasını eleştiren Karamollaoğlu'na Konya Mobilyacılar Odası Başkanı'ndan skandal paylaşım geldi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 14:15
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Konya Mobilyacılar Odası Başkanı’ndan skandal paylaşım

Konya Mobilyacılar Odası Başkanı’ndan skandal paylaşım
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Saadet Partisi, tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi, Malatya’da da yaraların sarılması adına yardım faaliyetinde bulundu, aşevleri kurduğu bildirildi.

Malatya’da kurulan aşevi için ise skandal bir karara imza atılarak, aşevinin kapatılması istendiği ifade edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haberi sosyal medya hesabında açıkladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

“Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!”

Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş ise bu paylaşımın altına yorum yaparak, tepki çeken paylaşıma imza attı.

10 bin kişinin doğrudan faydalandığı aşevinin kapatılmasını doğru bulan Günbaş, Temel Karamollaoğlu’na yönelik de “Zehirlemenizden korkmuşlardır” paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam ise bu paylaşım üzerine şunları ifade etti:

“Saadet Partisi olarak depremin ilk saatinden bu tarafa bütün unsurlarımızla bölgeye seferber olup, birlik ve beraberliğimize halel getirmeden yaptığımız çalışmalar herkesin takdiridir. Aşevimizin kapatılması oradaki kardeşlerimize yapılmış en büyük kötülüktür. Esefle kınıyorum. Ayrıca böylesine ciddi bir meselede şaka bile olsa bir meslek kuruluşunu temsil eden Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş Bey'in yaptığı bu yorum da camiamızı üzmüştür. Yakıştıramadık. Yapılan yorumu milletimizin takdirine bırakıyorum.”


 

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