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Saadet Partisi'nin 10 bin depremzedeye yemek veren aşevi Valilik tarafından kaldırıldı

Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istendi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Valiliğin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtildi ve 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletildi. Söz konusu yasağa Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da sert tepki geldi...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:55
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Malatya'da Saadet Partisi'nin depremzedeye yemek veren aşevi kaldırıldı

Saadet Partisi'nin 10 bin depremzedeye yemek veren aşevi Valilik tarafından kaldırıldı
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Deprem bölgesinde depremzedeler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorken soğuk hava şartları da yaşamı olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, bölgede çadır ve yiyecek yardımları yapıyor. Ancak bu yardımlar Valilik kararıyla engelleniyor.

Hatay'da depremin ilk gününden bu yana vatandaşların sığındığı çok sayıda siyasi partinin, derneğin yardımları organize ettiği, çadırların yerleştirildiği Sevgi Parkı zorla boşaltıldı.

SAADET PARTİSİ'NİN AŞEVİNE ENGEL

Bugün ise Malatya'da benzer bir durumun yaşandığı, Saadet Partisi'nin yemek ikramı yaptığı aşevi kaldırılmak istendiği öğrenildi.

"KINIYORUZ"

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada "10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimizin, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması talimatı Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz" denildi.

KILIÇDAROĞLU DA ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Malatya ziyaretinde Saadet Partisi'ne ait bir aşevini ziyaret etmişti. Bugün 10 bin depremzedeye yemek veren aşevi, hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

KARAMOLLAOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Söz konusu yasağa Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu; "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise mesajında; "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum… " dedi.

İşte o paylaşımlar:

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