﻿Konya Şehri Beyza Ticaret işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Şehri Beyza Ticaret, bünyesinde beden işçisi, şoför, yıkama yağlama elamanı, makine teknikeri ve kaynak ustası olarak istihdam etmek üzere 18 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

KAYNAK USTASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 40 yaşını doldurmamış olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53'ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6-B sınıfı ehliyete sahip aktif araç kullanabilmek

7-Askerlik hizmetini tamamlamış yada muaf

8- Dizel ve benzinli araçların tamir, onarım ve arıza tespit işlerinde tecrübeli

9- Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Çıkışlı olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

3- Adli Sicil Belgesi